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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد حبس طالب قتل جاره في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية اليوم تجديد حبس طالب بمعهد خدمة اجتماعية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره طالب بالمرحلة الثانوية إثر مشادة كلامية بينهما.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مامور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغا من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول فارس السيد منصور محمد 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي العام مقيم بقرية العصايد بمركز ديرب نجم جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد و ز ن 21 سنة طالب بمعهد خدمة اجتماعية جار المجني عليه في نفس القرية وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى طعن المتهم للمجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22267 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2023 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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