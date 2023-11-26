"صحة البحيرة": إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بأكثر من مليار جنيه في عهد السيسي

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن إصدار مليون و205 ألف و922 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت مليار ومليون 705 الف و 877 جنيه، خلال الفترة من 2028- 2023.

وأكد وكيل “صحة البحيرة”، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم وتوفير الخدمة الطبية اللازمة لهم علي نفقة الدولة.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم شهد إنشاء العديد من المشروعات الصحية التي ساهمت في تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة أفضل لأبناء المحافظة والتي تمثلت في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية.

وأشار إلى أن عدد المشروعات بالقطاع الصحي خلال الـ 9 سنوات الماضية بلغ 152 مشروعًا جديدًا بتكلفة تجاوزت 4 مليارات و200 مليون جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة، إنه تم إنشاء المستشفى التخصصى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وإنشاء مستشفى كوم حمادة الجديدة وإنشاء مستشفى دمنهور العسكري ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال بدمنهور، مؤكدًا أن تلك المشروعات ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإضافة لتنظيم القوافل الطبية المجانية للمناطق المحرومة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد جميعة، في تصريحات خاصة أنه تم تنفيذ عدد 8 مبادرات رئاسية استهدفت 6.2 مليون مستفيد بتكلفة مليار و300 ألف جنيه، وكذلك صرف أمصال وعلاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه.

وتابع وكيل الوزارة، أن المبادرات الرئاسية، ساهمت في الوصول لكل مناطق المحافظة وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين خاصة بالقرى والنجوع بعد سنوات من التهميش والمعاناة في الحصول علي الخدمات الطبية، قائلًا:" تعد مبادرة 100 يوم صحة التى دشنتها وزارة الصحة، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من أهم المبادرات الصحية الجديدة وتعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأعلن وكيل الوزارة، عن موافقة مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزى المصرى لدعم القطاع الطبى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفى بدر المركزى المقام على مساحة 5 آلاف متر بطاقة 100 سرير بالإضافة إلى غرف العمليات المختلفة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وضع خطة تشغيلية مستقبلية لمستشفى حوش عيسى المركزي، مع الخطة الإنشائية جنبًا إلى جنب في وقت واحد تيسيرًا على المرضى، والعمل بأعلى كفاءة، حرصًا على استمرار تلقي المرضى للخدمات الطبية بالمستشفى، قائلًا:" إن إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة، التي من المقرر أن تكون صرحًا طبيا وفق أحدث التقنيات العالمية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه".