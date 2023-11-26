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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس حارس عقار وعاطل لاتهامهما بسرقة شقة بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم ،  بحبس حارس عقار وعاطل لاتهامهم بسرقة شقة سكنية بدائرة آلقسم بأسلوب المفتاح المصطنع .  

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتبين انه حارس عقار وعاطل. وضبط بحوزتهم  بعض العملات "الأجنبية- المحلية"، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة 

اسلوب المفتاح المصطنع التحريات الامنية العملات الأجنبية المفتاح المصطنع تجديد حبس حارس عقار