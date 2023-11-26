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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو تشويقي لحفل في دبي يجمع جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين

شيرين ونجوى كرم وجورج
شيرين ونجوى كرم وجورج وسوف
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خلال فيديو تشويقي نشر في مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن مفاجأة كبيرة ضخمة ستجمع أكبر فناني الوطن العربي في حدث استثنائي ومميز، دون ذكر أي تفاصيل أخرى سوى أن النجوم الثلاثة شيرين ونجوى كرم وجورج وسوف سيجتمعون في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمن الفيديو كلمات تشويقية بصوت الفنانين جورج وسوف، نجوى كرم وشيرين وظهورهم فيه  تضمنت عبارات ملفته، منها: "في الإمارات في بدبي بالتحديد" و "خلينا نلتقي كلنا سوا في دبي" وأخرى "مشتاق لدبي ولشعب دبي".

شيرين ونجوى كرم وجورج وسوف حفل دبي