الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الي انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الي متوسطة مساءا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى 15 درجة .