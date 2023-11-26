هاتطير أكيد م الفرحة.. 95 ألف دولارًا قيمة الراتب الذي يمنحك السعادة

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 10:30 ص

لا شك أن امتلاك الأشخاص ما يكفي من أموال في حسابهم المصرفي يقلل من التوتر لديهم، ويحسن سعادتهم بشكل عام.

فوفق استطلاع حديث أجرته شركة الخدمات المالية "Empower"، تبين أن 6 من كل 10 أميركيين، يعتقدون أن "المال يمكن أن يشتري السعادة" في وقت تُظهر فيه الدراسات ارتباطًا بين الدخل المرتفع ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة.

وعندما سُئل الأميركيون المشاركون في الاستطلاع عن مقدار المال الذي يتطلبه الشعور بالسعادة، قالوا إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ نحو 1.2 مليون دولار في المتوسط، ما يدل على أن السعادة بنظرهم "تحتاج لمال وفير".

ويقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ نحو 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء. بينما سيحتاج جيل X لنحو 1.2 مليون دولار، وقال جيل طفرة المواليد بالمثل إن صافي ثروة تقل قليلًا عن مليون دولار ستجعلهم سعداء.

أما بالنسبة للجيل Z ، فقد وجدت مؤسسة "Empower" أنه من بين جيل البالغين الأصغر سنًا، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.

ويتفق حوالي 72% من جيل الألفية على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر. وهم أيضًا الجيل الذي يذكر أعلى الرواتب السنوية التي يحتاجونها ليكونوا سعداء، أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل آخر.

وقال المشاركون إن متوسط الدخل السنوي الذي سيجعلهم أقل توترًا هو 95 ألف دولار سنويًا. بينما يحصلون حاليًا على راتب متوسط قدره 65000 دولار، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 50% تقريبًا للوصول إلى هناك.