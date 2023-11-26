أوكرانيا تعلن إسقاط 8 مسيَّرات أطلقتها روسيا من الاتجاه الجنوبي الشرقي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بتسع طائرات دون طيار من طراز شاهد-131/136 من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وبالتحديد في منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، مشيرة إلى أنه جرى تدمير ثماني طائرات منها.

وقال قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق سيرهي ناييف - وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن الجيش الروسي حاول الليلة الماضية مرة أخرى اختراق الدفاعات الجوية القوية في اتجاه العمليات الشمالية؛ حيث أطلق ست طائرات بدون طيار انتحارية من طراز شاهد.

وأضاف ناييف، أنه تم "تدمير جميع الأهداف الجوية الروسية، بما في ذلك ثلاثة منها بواسطة فرق النيران المتنقلة التابعة للتجمع الشمالي لقوات. وتم اعتراض طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة كييف وطائرتين أخريين في اتجاه سومي (واحدة في السماء فوق منطقة بولتافا)".