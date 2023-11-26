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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: الوضع في قطاع غزة مأساوي والهدنة كشفت الوضع للجميع

الأونروا
الأونروا
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أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كاظم أبو خلف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مأساوي"، والهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع للجميع داخل القطاع.
وقال أبو خلف - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - " إن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والبطانيات والمراتب والأغذية، والأدوية، والمضادات الحيوية، والأمصال".

غزة الأونروا