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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تتوجه للعريش لمساعدة متضرري غزة

الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان للإغاثة
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غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. 
وأفادت وكالة ألأنباء السعودية "واس"، أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
 

مطار العريش الدولي الملك سلمان للإغاثة غزة السعودية