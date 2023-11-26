وزير الدفاع الأمريكى: من الضرورى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

بحث لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، ونظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، مسألة زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال باتريك رايدر، المُتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "اعترف الوزير أوستن بالأدوار الحاسمة التي لعبتها حكومات إسرائيل وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق سيشهد أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية وتوصيل الوقود للمدنيين في غزة".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي وجهة نظره القائلة، أنّ المساعدات الإنسانية يجب أن تُزاد، وأنه يجب أن يكون لدى المدنيين مناطق آمنة لتلقي المساعدات في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي سيتطلب عدم التعارض مع الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية التي تنسق تسليم المساعدات.

وشدد أوستن على اهتمام الولايات المتحدة بمنع توسع الصراع في غزة ووصوله إلى لبنان، وأدان الهجمات المستمرة عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل، وأعرب عن دعمه لعودة المدنيين الإسرائيليين، عودة آمنة إلى بيوتهم في الشمال.