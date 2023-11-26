الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء محتجزين في غزة للإفراج عنهم اليوم

تسلم الاحتلال الإسرائيلي قائمة بأسماء محتجزين في غزة من المقرر الإفراج عنهم اليوم، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وتشمل قائمة الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين التي قدمتها الفصائل للاحتلال 13 اسما.

وقالت القاهرة الإخبارية إنه من المتوقع الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى الفصائل ضمن الدفعة الثالثة.

ونجحت الجهود المصرية في إتمام عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة وتتابع عن كثب إتمام عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين.

وأجرت الأطقم الطبية المصرية الفحوصات اللازمة للمحتجزين تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

واستقبل منفذ رفح عددا من المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم للجانب الإسرائيلي.