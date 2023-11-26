ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود كهربا يغيب عن الأهلي في مباراة سموحة المقبلة بسبب الإيقاف

محمود كهربا
محمود كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يغيب محمود كهربا مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بسبب الإيقاف.

وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلي فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

الأهلى محمود كهربا سموحة الدوري المصري الإسماعيلي المقاولون سيراميكا