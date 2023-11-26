محمود كهربا يغيب عن الأهلي في مباراة سموحة المقبلة بسبب الإيقاف

يغيب محمود كهربا مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بسبب الإيقاف.

وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلي فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.