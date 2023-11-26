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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استكشاف فريق سموحة بمشاهدة مبارياته الست التي خاضها في الدوري المصري الممتاز ، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات للمارد الأحمر بعد التعادل بهدف لكل فريق مع الجونة في آخر ظهور بالمسابقة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة ميدياما الغاني التي أقيمت أمس السبت بالقاهرة في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبدأ التفكير في مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتخوض العناصر التي شاركت في مباراة ميدياما الغاني التي أقيمت مساء السبت تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قوياً.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

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