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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان

زلزال
زلزال
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أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية. 
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطق باللغة الإنجليزية عن المكتب قوله، إن مركز الزلزال كان في المياه الواقعة قبالة مقاطعة هوالين في تايوان، وعلى عمق 22.4 كيلومتر.
يشار إلى أن تايوان تقع بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.

تايوان زلزال