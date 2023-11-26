زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطق باللغة الإنجليزية عن المكتب قوله، إن مركز الزلزال كان في المياه الواقعة قبالة مقاطعة هوالين في تايوان، وعلى عمق 22.4 كيلومتر.

يشار إلى أن تايوان تقع بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.