وزير البترول يتابع تقدم الأعمال بـ Akh Gold وإبداع

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع مسئولى شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمى والجيولوجى أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.

وشاركت AKH Gold فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومتراً.

كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً .

كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد شركة إبداع جولد والذى ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 فى جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلو مترات مربعة بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية.

وأوضح الوزير خلال الاجتماعات أن مصر التي نجحت في تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية فى إطار القانون المعدل، نجحت فى جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة، وأشار إلى أهمية تطوير البنية الأساسية فى مصر كعامل جذب استثمارى متميز.

وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات والجولات الت تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتى فى إطار الحوار المفتوح مع كل الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذى نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد فى صناعة التعدين بمصر .

حضر التوقيع والاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.