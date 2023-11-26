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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تسجل 108 انفجارات في منطقة سومي جراء القصف الروسي

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن المناطق الحدودية في المنطقة تعرضت لنيران القوات الروسية 22 مرة، ما أدى إلى تسجيل أكثر من 108 انفجارات. 
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة أنه:" خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي 22 مرة، وتم تسجيل إجمالي 108 انفجارات"، وعلى وجه الخصوص، تأثرت المجتمعات التالية بالقصف الروسي: كراسنوبيليا، وبيلوبيليا، وخوتين، ويوناكيفكا، وميروبيليا، وفيليكا بيساريفكا، ونوفا سلوبودا، وسيريدينا بودا، وزنوب نوفهورودسكي.
وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية سبع طائرات مسيرة معادية فوق منطقة سومي خلال الـ24 ساعة الماضية.

سومي القوات الروسية أوكرانيا