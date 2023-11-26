وزير الدفاع الأمريكي يدين الهجمات الروسية المتواصلة على أوكرانيا

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 09:11 ص

أدان وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" الهجمات الروسية المتواصلة على المدن الأوكرانية، وذلك خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني "رستم عمروف".

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الأحد/ أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال أولويات المساعدات الأمنية لكييف لمواصلة قتالها ضد موسكو.

وكانت العاصمة الأوكرانية قد تعرض أمس /السبت/ لأكبر هجوم روسي بواسطة طائرات مسيرة منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 71 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلا، موضحا أن "غالبيتها دمرت في منطقة كييف".

