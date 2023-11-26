مركز الملك سلمان: تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 09:10 ص

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، اليوم الأحد، تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة.

وأكد الدكتور سامر الجطيلي، في تصريح خاص لقناة "الإخبارية السعودية"، أن السفينة تحمل مساعدات متنوعة لدعم المتضررين في قطاع غزة، موضحا أنها ستصل خلال الساعات المقبلة.

وقال إن السفينة تحتوي على حوالي 58 حاوية (21 حاوية تضم أدوية ومحاليل طبية بوزن إجمالي حوالي 303 أطنان، و38 حاوية تحتوي على أغذية متنوعة وحليب للأطفال طويل الأجل، بإجمالي وزن ما تحويه السفينة 890 طنا).

وأضاف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة أن المركز سيقوم بتسيير السفينة الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة يوم الثلاثاء المقبل.