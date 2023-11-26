اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج يطلق أكبر حملة انتخابية بأوروبا

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 09:02 ص

أعلن المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج. عن انطلاق أكبر حملة في أوروبا، بدعم بلدهم الأم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية 2024 وتأكيدًا على التزام المصريين في الخارج.

وقال عياد انه سيتم انطلاق الحملة بشكل رسمي من خلال إقامة ندوة كبيرة في جنيف، عاصمة سويسرا، وستكون الندوة من اجل تجمع مئات المصريين المقيمين في المنطقة، وستتمحور حول اعلان المصريين بسويسرا ترشيحهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية .

و اضاف المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج ان الحملة ستنطلق في كل من ميلانو وروما في إيطاليا غدا وسيشارك فيها مئات المصريين المقيمين في تلك المدن. ستكون هذه الفعاليات فرصة لتوحيد الجهود والتعبير عن التضامن ودعم الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسة مصر 2024.

وتابع المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج بانه سوف تقام ندوة من اجل الحملة في أمستردام، العاصمة الهولندية التي تعكس هذه ا إرادة المصريين في الخارج في المساهمة الفاعلة لتعزيز تنمية بلدهم والمشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر من خلال اختيار مرشحهم عبدالفتاح السيسي.

و اكد المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج ان المصريين في الخارج يعملون بروح واحدة وتكاتف لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر، نحن نقدر تضحيات الرئيس ودوره الريادي في تحرير بلادنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

و حث المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج جميع المصريين المقيمين في الخارج على المشاركة الفعالة في هذه الحملة الوطنية، وندعوهم للتوحد والتكاتف لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.