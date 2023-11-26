حملة "السيسي" بالغربية تستقبل وفدا من العمد والمشايخ والقبائل

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة الغربية، وفدا من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية والقبائل العربية لكافة القرى والمراكز بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب محمد عريبي والنائب أحمد الجحش والنائب طلعت عبد القوي والنائبة دعاء عريبي والدكتورة زينب سامي واللواء أحمد عبد الوهاب وآيه ياسر ممثلة الكيانات الشبابية بالحملة.

ورحب أعضاء الحملة بالحضور من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية لكافة قرى ومراكز محافظة الغربية وأثنى على دعمهم لترشيح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة .

ومن جانبهم أكد الحضور المشارك فى الفعالية أن الغالبية العظمى من أبناء القبائل العربية داعمون لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة إيمانا وثقةً في قيادتنا السياسية الحكيمة.

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