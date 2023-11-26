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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عمدة موسكو يعلن صد هجوم بطائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وكشف سوبيانين في بيان على "تلجرام" عن إحباط "محاولة هجوم جماعي بطائرات بدون طيار الليلة"، مؤكدا أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت الطائرات بدون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو الحضريتين" أثناء تحليقها نحو موسكو.

وأضاف "كما تمكن الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير العديد من الطائرات بدون طيار في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا. ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة".

وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرات بدون طيار، ويستمر العمل على كشف مزيد من الطائرات بدون طيار".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لاحق بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.

عمدة موسكو سيرجي سوبيانين العاصمة الروسية