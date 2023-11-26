سقوط شهيد رابع بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحى، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة "جنين"، ومُحاصرتها مستشفيى الشهيد خليل سليمان الحكومى، وابن سينا.

وأعلن مدير مستشفى الرازى فواز حماد استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة آخرون آخرين بالرصاص الحى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع فى أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة، وداهمت عدد من المنازل فى منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمرت عدد كبير من السيارات، والبنية التحتية.

وأشارت مصادر أمنية فى جنين، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال فى أحياء جنين، ومنطقة شارع حيفا غربا، التى قطعت الكهرباء عن عدد من أحياء جنين ومحيط المخيم. وأطلقت قوات الاحتلال قذائف "الأنيرجا" باتجاه عدة منازل بعد إخراج أصحابها منها، على أطراف المخيم.