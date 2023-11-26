مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العقيد محمد الأشراف مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص ونصف نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي عند مدخل عزبة عبد العظيم بالقرب من رحيم ووجود جثة ومصابين.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد ثروت مفتش المباحث والرائد أحمد يسري رئيس المباحث إلى موقع الحادث وتبين بالفحص أن السيارة تتبع إحدى مصانع السيراميك وكانت تقل عمال وجميعهم من قرية مطرطارس، وأنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد أحد السائقين أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة مسببا التصادم ونتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرون.

نقلت سيارات مرفق الإسعاف، الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي والمصابين إلى المستشفى الجامعي بالفيوم لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

قامت القوات بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها وحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي والتحري حول الواقعة وملابساتها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.