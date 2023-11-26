«مياه الفيوم» توقيع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف سنهور البحرية

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم وشركة ريدكون للتعمير عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية B S04 ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد ٥٧ قرية من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث.

جاء ذلك بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور أمل علي محمد عبد الواحد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس أحمد ممدوح مدير إدارة البنية التحتية.



والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة.

وفي ذات السياق صرح رئيس الشركة بأن المشروع يتكون من إنشاء ٦ محطات رفع وشبكات بطول ٥٥ كم وخطوط طرد باجمالي اطوال ١٤ كم لخدمة قري ( عبدالله عليوة - السيد راحيل - منشأة السادات- محمد يوسف - الطماوي- عبد الحليم إبراهيم )بمركز سنورس.

وأكد "النجار" أن محافظة الفيوم تتمتع بحظ وافر من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأن القيادة السياسية تولي بالغ الاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع لتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية الاقتصادية لسكان القرى.

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