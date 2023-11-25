طبيب الزمالك: الونش سافر للإمارات لاستكمال البرنامج التأهيلي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب سفر محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض إلى الإمارات منذ ساعات قليلة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" سافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المدافع الدولي ينفذ البروتوكول المتبع بشأن إصابات الرباط الصليبي، وشدد على أن "الونش" سيسافر بعدها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي أخير من قبل الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستضيف فريق الزمالك، أبو سليم الليبي في السادسة مساء الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك للقاء أبوسليم الليبي كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.