رسميًا.. لاعب منتخب مصر يتوج ببطولة الدوري الجورجي

توج ألكسندر ياكوبسن، لاعب منتخب مصر، ببطولة الدوري الجورجي الممتاز لكرة القدم، رسميًا مع فريقه دينامو باتومي بعد الفوز على تيلافي بثلاثية نظيفة.

وحقق ياكوبسن بطولة الدوري الجورجي لموسم 2023-2024، مع دينامو باتومي قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وتصدر دينامو باتومي، جدول ترتيب الدوري الجورجي الممتاز برصيد 73 نقطة، متفوقًا على دينامو تفليس صاحب المركز الثاني وحامل اللقب والأكثر تتويجًا (19 لقبًا) بالبطولة بفارق 8 نقاط.

وانضم ألكسندر ياكوبسن إلى دينامو باتومي في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب المصري - الدنماركي على عقد يمتد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لآخر إضافي.

أمير عادل - ألكسندر ياكوبسن

ويعد دينامو باتومي، آخر محطات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي الحالي، قبل الرحيل عنه في عام 2022.

ويحمل ياكوبسن (أمير عادل) الجنسيتين، المصرية والدنماركية، وسبق له تمثيل منتخب مصر، إذ شارك في مباراة ودية مع الفراعنة في عام 2017 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان صاحب الـ29 عامًا، انضم للزمالك، قبل أن يتراجع الأبيض عن إتمام التعاقد، وينضم اللاعب لوادي دجلة ثم سموحة.

وشارك أمير عادل في 8 مباريات مع سموحة في معدل دقائق 194، حيث كان يخوض المباريات كبديل.

كما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وحصد لقب كأس الأمم الأفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.