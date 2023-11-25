صراع على اللقب.. اشتعال قمة الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول والسيتي وفوز أرسنال

شهد اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، منافسة شرسة على صدارة الترتيب، حيث تعادل مانشستر سيتي وليفربول، بينما فاز أرسنال على برينتفورد.

فرض التعادل الإيجابي نفسه على قمة منافسات الجولة، بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب "الاتحاد" بهدف لمثله.

وتقدم السيتي في الدقيقة 27 عن طريق إيرلينج هالاند، قبل أن يتعادل ليفربول في الدقيقة 80 عن طريق ترنت ألكسندر أرنولد بتمريرة سحرية من محمد صلاح.

وعلى الجانب الآخر، صعد أرسنال إلى الصدارة بعدما اقتنص فوزًا قاتلًا أمام برينتفورد بهدف دون رد، بفضل كاي هافيرتز، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ونقطة واحدة عن ليفربول.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي في اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر كالتالي: