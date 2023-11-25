الأهلي يتغلب على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا

تغلب فريق الأهلي على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الأفريقية.

وحقق الأهلي أول ثلاث نقاط في افتتاح منافسات دور المجموعات، بمشوار المنافسة على حصد النجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي.

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط على دفاع ميدياما وهدد مرمى الخصم في مناسبتين في الدقيقتين 4 و5 عن طريق إمام عاشور ومحمود كهربا، فيما أنقذ محمد الشناوي انفراد من حميدو عبد الفتوح مهاجم ميدياما في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وسدد حسين الشحات تصويبة على مرمى ميدياما في الدقيقة 21 من متابعته لعرضية كريم فؤاد ولكن وصلت سهلة في يد حارس الفريق الغاني، وهدد الأهلي مرمى ميدياما بفرصتين في الدقيقة 24 قبل أن يبعد الدفاع الكرة من مناطق الخطورة، وسدد الشحات تصويبة قوية في الدقيقة 28 ولكن تصدى لها حارس المرمى، وبعدها بدقيقة لعب الشحات كرة جديدة وأبعدها الحارس عن مرماه للناحية اليسرى.

وتحصّل ميدياما على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 39 وهدد مرمى الشناوي على مرتين، قبل أن يتوقف اللعب بسبب إصابة محمد عبد المنعم بعد ركله من قِبَل محمد الشناوي أثناء إبعاد الكرة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وهدد محمود كهربا مرمى ميدياما برأسية في الدقيقة 47 من متابعته لعرضية كريم فؤاد، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية على مرمى ميدياما في الدقيقة 54 ولكن أمسك بها الحارس، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 61 بنزول بيرسي تاو وأفشة بدلا من كريم فؤاد واليو ديانج، وهدد كريم الدبيس مرمى ميدياما في الدقيقة 63 ولكن أبعدها حارس الفريق الغاني وحولها إلى ركنية.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 65 برأسية من متابعته لتصويبة إمام عاشور والذي حولها على يمين الحارس وغير مسار الكرة ونجح في خداع الحارس، وأنقذ محمد الشناوي فرصة التعادل لميدياما في الدقيقة 72 بعدما أبعد رأسية خطيرة من لاعب الفريق الغاني في اتجاه مرمى الأهلي.

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75، بعد متابعته للفرصة التي أهدرها كهربا وارتدت من يد حارس ميدياما، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 80 بنزول طاهر محمد وصلاح محسن بدلا من كهربا وحسين الشحات، وأهدر صلاح محسن فرصة هدف ثالث في الدقيقة 86.

وأجرى الأهلي خامس تغييراته بنزول أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 86 بدلا من إمام عاشور من أجل تأمين منطقة وسط الملعب، وسجل صلاح محسن الهدف الثالث في الدقيقة 88 من رأسية بعد متابعته لعرضية أفشة الرائعة من الجبهة اليمنى وسددها على يسار الحارس، واستمرت النتيجة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل ميدياما الغاني كالتالي: فيلكس كييه - عبد اللاي نور الدين – جوناثان – مانويل منتى – حميدو عبد الفتوح - جين اوريجا – كامراديني ممادو – ايمانويل كودجو – بابا موسى - جوشوا أجيامنج– كوفى اسماه.