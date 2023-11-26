اليوم.. إيفرتون المهدد بالهبوط مبكرًا يرعب مانشستر يونايتد على «جوديسون بارك»

عادت الدوريات في مختلف أنحاء العالم، بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة في عام 2023، لتعود منافسات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بمواجهات نارية، أبرزها قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول، ولكن يتجدد الموعد مع مواجهتين ناريتين بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في البريميرليج، ويوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، كأبرز لقاءات، اليوم الأحد، في ملاعب الكرة العالمية.

إيفرتون ومانشستر يونايتد

يستضيف فريق إيفرتون، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويديرها تحكيميًا الحكم جون بروكس.

موقف الفريقين في البريميرليج هذا الموسم، يزيد من صعوبة اللقاء بالنسبة للطرفين، حيث يدخل اليونايتد، المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بينما يقبع التوفيز في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي جعبته ٤ نقاط فقط، وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بالموسم الجاري 2023-2024 بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة البريميرليج؛ بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، الخاصة بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يجعل الأمور أكثر تعقيدًا على الفريق الذي يعاني منذ بداية الموسم من تراجع في النتائج، وبالتالي يصبح أيفرتون مهددا بالهبوط للدرجة الأدنى مبكرًا.

وكان إيفرتون، سجل خسائر مالية قدرها 370 مليون جنيه إسترليني على مدار 3 سنوات، بفارق كبير عن المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين إسترليني المحدد من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون ومانشستر يونايتد

أما مانشستر يونايتد، لديه شىء من الخوف في مواجهة اليوم، حيث ترى جماهير النادي بأن فريق الشياطين الحمر قد يكون ضحية للتوفيز، باعتبار أنها المباراة الأولى بعد فرض العقوبة عليه وخصم النقاط العشر، إذ يبحث أصحاب الأرض عن رد فعل قوي لتعويض العقوبة للبقاء في الدوري الأقوى في العالم، كما يتوقع مناصرو مان يونايتد أن لاعبي إيفرتون سيبذلون قصارى جهدهم لتعويض النقاط المخصومة خلال المباريات المقبلة والبداية ضد قطب مدينة مانشستر، الذي يقوده فنيًا المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي يواجه انتقادات عديدة من جماهير النادي التي تطالب بإقالته بسبب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يوفنتوس وإنتر ميلان

وفي العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة الكروية، حينما تنطلق صافرة الحكم ماركو جويدا، معلنة إشارة بدء مباراة ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، حيث يتنافس الفريقان على خطف صدارة الكالتشيو.

يعتلي الإنتر قمة الترتيب برصيد 31 نقطة عقب تحقيقه 10 انتصارات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مثلها، بينما يأتي اليوفي في مركز الوصافة بـ29 نقطة بعد فوزه في 9 مباريات وتلقي هزيمة وحيدة والتعادل في مباراتين، لذا نقاط المباراة الثلاث ستكون ثمينة للفائز، بالرغم أن الفريقين يعانيان حاليًا من الغيابات بسبب الإصابات، حيث أصبح غياب المدافع أليساندرو باستوني عن صفوف النيراتزوري في مواجهة الليلة مؤكدًا، بجانب ماركو أرناوتوفيتش وخوان كوادرادو، في المقابل، يفقد فريق السيدة العجوز خدمات مانويل لوكاتيلي المصاب بكسر في الضلع، بالإضافة إلى غياب الأمريكي ويستون ماكيني ومواطنه تيموثي وياه.

يوفنتوس وإنتر ميلان

وتعد الكفة متوازنة بين إنتر ميلان ويوفنتوس في تاريخ آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في مختلف البطولات، حيث في رصيد كل فريق منهما فوزين وتعادلا في مواجهة أخرى، ولكن يمتلك فريق الأفاعي أفضلية هجومية كبيرة هذا الموسم، حيث أحرز لاعبوه 29 هدفًا في 12 مباراة مقابل 19 للاعبي البيانكونيري.