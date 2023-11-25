حسين الشحات يحرز هدف الأهلي الثاني في ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

تمكن حسين الشحات مهاجم فريق الأهلي من إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى ميدياما الغاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الإفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل ميدياما الغاني كالتالي: فيلكس كييه - عبد اللاي نور الدين – جوناثان – مانويل منتى – حمدو عبد الفتوح - جين اوريجا – كامراديني ممادو – ايمانويل كودجو – بابا موسى - جوشوا أجيامنج– كوفى اسماه.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق أن لعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- 0 على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- 0 على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- 0.