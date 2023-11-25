مصطفى طاحون يفوز بجائزة اللعب النظيف من الاتحاد الدولي للسلاح

فاز مصطفى طاحون لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش بجائزة اللعب النظيف عن موسم 2022-2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للسلاح، وذلك خلال فاعليات الجمعية العمومية "كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح، المقام في شرم الشيخ.

اختار الاتحاد الدول طاحون لهذه الجائزة بعد ظهور روحه الرياضية العالية، فخلال احدى مبارياته تلفت أدوات اللاعب المنافس فأعطى له طاحون أدواته الشخصية وفي النهاية خسر المباراة التي كان من الممكن أن يفوز بها بانسحاب المنافس الذي تلفت أدواته.

ويعتبر طاحون من اللاعبين الوعدين في منتخب مصر لسلاح الشيش تحت 17 سنة حيث انضم مؤخرا للمنتخب الوطني.



ومنح الاتحاد الدولي للسلاح نفس الجائزة لكل من الأسترالي لاشان كروك والهندية ماريا أكشيتا.

وكان محمد السيد قد فاز بجائزة أفضل ناشئ لموسم 2022-2023 وذلك بعد تصدره للتصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

واستطاع محمد السيد تحقيق أكثر من ميدالية على الصعيد الفردي والجماعي في هذا الموسم، حيث توج السيد بذهبية بطولة إفريقيا وذهبية كأس العالم بالبحرين في منافسات الفردي والفرق.

وتوج السيد بذهبية الفردي والفرق بكأس العالم بإيطاليا بالإضافة إلى تحقيقه المركز السادس ببطولة العالم للناشئين ببلغاريا.

كما تسلم عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح الميدالية الخاصة بقاعة المشاهير وذلك بعد وضع اسمه في القاعة تكليلًا لجهوده في تطوير اللعبة في مصر وأفريقيا والعالم.

تقام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح، على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري ، بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وذلك بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 شخص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح صباح اليوم عبر الفيديو كونفرس.