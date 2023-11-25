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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مظاهرات في مختلف دول العالم تضامنا مع فلسطين

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين
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شهدت مختلف دول العالم، اليوم السبت، مظاهرات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك الآلاف في مظاهرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما نددوا بالمذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وانطلق آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام الفلسطينية من بارك لين في ماربل آرتش في غرب العاصمة البريطانية متجهين نحو بيكاديللي وسط لندن، وهتفوا ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين ودعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة حاشدة تطالب بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس مظاهرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وشهدت العاصمة الفلبينية مانيلا، مشاركة المئات في مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وفي العاصمة الكرواتية زغرب، انطلقت مسيرة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاسبته الاحتلال على جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي غزة مظاهرة