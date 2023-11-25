رونالدو يكشف عن متحفه الخاص في الرياض.. فيديو

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، متحفه الخاص CR7 في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، ليقدم للجمهور السعودي والعالمي نافذة على مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وعبر رونالدو عن سعادته بافتتاح المتحف في الرياض، وقال: "أنا سعيد للغاية بافتتاح متحفي الخاص في الرياض، هذه المدينة التي أحببت زيارتها منذ أول مرة، وأتمنى أن يحظى المتحف بإعجاب الجمهور السعودي والعالمي".

يضم المتحف مجموعة من الصور واللوحات التي تحكي قصة رونالدو منذ طفولته في ماديرا، مرورًا بفترة احترافه في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وصولًا إلى مسيرته مع النصر السعودي.

ويعرض المتحف الجوائز الفردية التي فاز بها رونالدو، والتي تشمل جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا أربع مرات، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات.

كما يضم المتحف أيضًا مجموعة من الأحذية والملابس التي ارتداها رونالدو خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى بعض التذكارات الخاصة به.

أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في #بوليفارد_سيتي 😍❤️



The legacy of football Cristiano Ronaldo inaugurates the CR7 museum that features his life story …😍🇸🇦



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وحرص رونالدو على التفاعل مع الجمهور الحاضر في افتتاح المتحف، حيث التقط الصور مع المشجعين ووقع على القمصان والتذكارات.

وأكد رونالدو أن متحفه في الرياض سيكون مكانًا ممتعًا لجميع محبي كرة القدم، وقال: "أتمنى أن يكون المتحف مكانًا ممتعًا للجميع، ويقدم للجمهور السعودي والعالمي نظرة على مسيرتي الكروية".