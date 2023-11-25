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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز بصعوبة على أتالانتا ويهدي ماتزاري أول فوز له

نابولي وأتلانتا
نابولي وأتلانتا
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انتزع فريق نابولي فوزاً صعباً من نظيره أتالانتا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب جويس في بيرجامو، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي نابولي خفيشا كفاراتسيخليا  وإليف إلماس في الدقيقتين 44 و79 على الترتيب، فيما سجل هدف أتالانتا أديمولا لوكمان في الدقيقة 53..

وجاء الفوز بمثابة جائزة لماتزاري، الذي تولى تدريب نابولي خلفًا لرودي جارسيا، حيث كان يسعى إلى تحقيق أول فوز له مع الفريق.

وبهذا الفوز، يواصل نابولي سعيه للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يقبع أتالانتا في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

نابولى أتالانتا الدورى الإيطالى