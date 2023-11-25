فيديو.. محمد شريف يتسبب في ركلة جزاء والخليج يخسر من الوحدة

خسر فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بثلاثية مقابل هدف من مضيفه الوحدة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد شريف في التشكيل الأساسي لفريقه، وخاض المباراة كاملة أمام الوحدة، وأسهم في تسجيل هدف الخليج الوحيد في اللقاء.

تقدم الوحدة بهدف أودوين إيجالو في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل فابيو مارتينيز للخليج في الدقيقة 22.

وجاء هدف مارتينيز عن طريق ركلة جزاء، احتسبها حكم المواجهة بعد عرقلة محمد شريف في منطقة الجزاء.

وأعاد إيجالو، أصحاب الأرض للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 58، قبل أن يسجل ثالث أهدافه في الدقيقة 80 ليحرز (هاتريك)، قاد به الوحدة للحصول على الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ظل الوحدة تاسعًا وفي رصيده 19 نقطة.