وفد التنسيقية يشارك في مؤتمر التحالف الوطني ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، تحت شعار "حكاية وطن"، وسط حضور حاشد، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات، بدعوة من المهندس على جبر، المنسق العام للتحالف الوطنى ببورسعيد.

عقد المؤتمر وسط حضور جماهيري كبير للمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، وبحضور ممثلي الأزهر والأوقاف، ووفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد برئاسة القسم بولا سعد، وكيل المطرانية، وقادة الرأي بالمحافظة.

أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في المؤتمر، أن أهل بورسعيد الشرفاء كانوا رأس حربة في مواجهة مشروع الفوضي وحكم عصابات الإرهاب، مشددا على أهمية دورهم الكبير في النضال الوطني المصري ومحاربة الاستعمار.

وأضاف بدر، أن الدولة المصرية هى أكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية، حيث قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد في مواجهة إسرائيل، وهو رقم مساوي لما قدمه الشعب الفلسطيني ذاته، ولهذا تقف مصر اليوم في مواجهة كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودعا بدر، المصريين إلى الخروج والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكثر المرشحين قدرة على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر.

فيما، وجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، التحية للرئيس السيسي لنظرته الثاقبة في إطلاق عام المجتمع المدني في الوقت المناسب، والذي تولد عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليس فقط لدعم المصريين ومساعدتهم بمبادرة "كتف في كتف" داخل مصر، بينما أثبتوا بطولات في دعم أشقائنا الفلسطينيين بقوافل المساعدات رغم كل التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن توجه التنسيقية بشكل عام نظراً لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث.

وأشارت علي، إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في بورسعيد الباسلة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة، ومن أجل استكمال خلو مصر من الأمراض أسوة بخلوها من فيروس سي، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات التمكين الذي حظى بها الشباب والمرأة في شتى المجالات، متابعة: ومن أجل الحفاظ على كل شبر من أرض مصر ندعوكم لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأدعو كل شباب ونساء وشيوخ بورسعيد لتأييد القائد الذي حمل روحه على كتفه واتخذ القرار وواجه الإرهاب وأنقذ مصر، وكما فعلها مرة نحن على ثقة في حمله الأمانة وفعلها ألف مرة.

فيما وصفت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بورسعيد بأنها "دولة فى الصمود والمقاومة أمام العدوان حتى استطاعت تحرير الأرض"، وواصلت: ونحن الآن أمام عدون وتحالف، وليس تحالفا فى الخير ولكن تحالف يخطط لإسقاط مصر والنظام، ولذلك ومن أرض الصمود والمقاومة بقول لازم ننزل كلنا وراء المقاتل الذي يحارب حتى تظل مصر عالية، الأب الذي جعل لأبناء الشعب حياة كريمة وحافظ على مصر، فمن هنا أطالب الشعب البورسعيدى بالالتفاف حول الرئيس وأن يرى العالم الحشود للإرادة المصرية فى النزول أمام اللجان.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من النائب محمود بدر، والنائبة الدكتورة غادة علي، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وإبرام عبد المسيح، عضو التنسيقية وعضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ببورسعيد.

