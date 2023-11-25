الدوري الألماني.. فرانكفورت يخسر أمام شتوتجارت بمشاركة مرموش

تعرض فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لخسارة مفاجئة أمام نظيره شتوتجارت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

سجل هدفي شتوتجارت دينيز أونديف في الدقيقتين 1 و45+1، فيما جاء هدف فرانكفورت بالنيران الصديقة عبر اللاعب أنتون بالخطأ في مرماه.

شارك مرموش في المباراة أساسيًا، ولعب دورًا مميزًا في الشوط الأول، حيث ساهم في صناعة العديد من الفرص لزملائه، إلا أنه تراجع مستواه في الشوط الثاني، وخرج من المباراة في الدقيقة 80.

بهذا الفوز، يواصل شتوتجارت عروضه القوية في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يتراجع فرانكفورت إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

