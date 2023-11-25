واقعة غريبة في خسارة آينتراخت فرانكفورت من شتوتجارت بمشاركة مرموش

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، خسارة من ضيفه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وبدأ مرموش المباراة في التشكيل الأساسي لفرانكفورت، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولعب عمر مرموش أساسيًا حتى الدقيقة 80، بعد استبداله بقرار من المدرب دينو توبمولر، وذلك بزميله جيسيك نجانكام.

تقدم شتوتجارت بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق دينيز أونديف، ثم أدرك والديمار أنتون لاعب الضيوف التعادل لصالح رفاق عمر مرموش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، بعدما ارتدت الكرة منه لتسكن شباك الحارس أليكساندر نوبل.

وشهد اللقاء، واقعة غريبة في الدقيقة 34، حينما تعرض حكم الساحة فليكس بريش للإصابة، ما جعله يغادر أرضية الملعب لتلقي العلاج اللازم، لكنه لم يستطع استكمال المواجهة، ليدخل بديله ويكمل المباراة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 18 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز الثالث.