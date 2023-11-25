أستاذ طرق: سقوط كوبري أحمد عرابي سببه سائقي السيارات

علق الدكتور حسن مهدي، استاذ الطرق والنقل والمرور بهندسة عين شمس، على تكرار مشاهد حوادث سقوط "كباري المشاة"، مؤكدًا أن من ضمن أسباب سقوط هذه الكباري هو عيب في سلوك سائقي السيارات، موضحا أنه عند تصميم الكباري يكون هناك ما يعرف بالخلوص الرأسي وفقًا للكود والمواصفات المصرية والعالمية والذي يتراوح بين 4 لـ5.5 متر للطرق السريعة.

وأشار "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يتم العمل على الخلوص الرأس المرتفع تحسبًا أن يكون هناك ارتفاع زائد لحمولة سيارات النقل، مؤكدًا أن الكود لا يصمم على فكرة السلوك السيء

واوضح أن العيب لم يكن في الكوبري فهو أمن وليس به مشكلة، لكن الكوبري في شارع أحمد عرابي تعرض لصدمة وقوة أفقية نتيجة حركة السيارة بالارتفاع المبالغ به والذي أدى إلى تحريك جسم الكوبري من على الركائز الخرسانية المرتكز عليها.

وأكد مهدي، أن هناك مشكلة في السلوك لا يردعه فقط المرور، ولابد أن يكون هناك تأكد من الارتفاع، حيث أن جزء نظام النقل الذكي يمكننا من التعرف على بعض المعلومات ومنها الوزن، والتأكد من استخدام الحارة المخصصة له وهو ما يتم رصده من خلال نظام النقل الذكي، منوهًا بأنه لابد من الالتزام بعدم وجود حمولة زائدة أو ارتفاع عالي أو بروز زائد.