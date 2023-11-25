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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة اشمون بمحافظة  بالمنوفية، اليوم  بمتابعة إستكمال الأعمال الانشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة ،والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة  .

وقال النمر أنة تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، 

وأشار إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

الخدمة الوطنية الرعاية الطبية القطاع الصحي المشروعات القومية المنوفية