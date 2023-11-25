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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ياسر الهضيبي: حزب الوفد الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
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أكد  الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، أن الوفد منذ القدم يهتم بالقضايا العربية وفي القلب منها فلسطين.

وأكد الهضيبي، خلال المؤتمر الجماهيري الثالث للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، أننا لن نرضى بحلول للقضية الفلسطينية إلا القدس، وكل شيء في الدنيا يكبر ويصغر الا الوفد يظل كبيرا في عيون الوفديين.

ولفت إلى أن مصطفى النحاس جاهد بعد سعد زغلول من أجل وطنه وأطلق عليه المصريين نبي الوطنية، كما أعاد فؤاد سراج الدين الوفد إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وأمامنا مرشحين لا نخشاهم ولكننا نحترمهم.

وقال الهضيبي، إن نجاحنا في الانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة، كما أن الشعب المصري قادر على الفرز وإنجاح الوفد في الانتخابات..ولدينا مرشح عالم هو الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف، أن أحمد مرعي افندي "وفدي" تجرأ ونزل الانتخابات ضد رئيس وزراء مصر يحيى باشا اسماعيل، ونجح، والدكتور عبد السند يمامة يمتلك ميزة هامة جدا أنه من المرشحين الجيدين ويملك سيرة طيبة، داعيا الحضور بالاصطفاف الوفدي والمصري لانتخاب الدكتور عبدالسند يمامة في الانتخابات.

الدكتور ياسر الهضيبي الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة
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