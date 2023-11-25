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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

من قلب باريس.. رئيس مؤسسة إسلام فرنسا لـ"القاهرة الاخبارية": يجب امتصاص غضب الشباب تجاه ما يحدث في غزة

الدكتور غالب بن الشيخ،
الدكتور غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا
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قال الدكتور غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، إن الشباب المسلم قد يكون مندفعا ويريد أن يتصرف بحماس تجاه ما يحدث في قطاع غزة، ولهذا يجب أن نوجه الشباب ونمتص غضبه، من خلال التوجيه والعمل بما يسمح به القانون.

وأضاف الدكتور غالب بن الشيخ ، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية: “ليس علينا أن نستورد النزاعات من خارج فرنسا، وهذا لا يعني أننا لا نطالب بالحق للذين يعانون الأمرين من الظلم والهوان والخذلان والموت ببشاعة في فلسطين”.

الدكتور غالب بن الشيخ مؤسسة إسلام فرنسا الشباب المسلم فلسطين