مهاجم فيوتشر: جاهزون لمواجهة سوبر سبورت.. وأتمنى حصد لقب هداف الكونفدرالية

أكد أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية غداً.

وقال عاطف خلال مؤتمر المباراة الفني: مجموعة فيوتشر تضم فرق قوية، في كامل تركيزنا، لم نكن في أفضل شكل في آخر بطولة.

وأضاف: نريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا، وحافز كبير لنا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز، درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزون للمباراة، لقد تعودنا على مثل تلك المواجهات.

وتابع: لا يوجد فريق سهل، ووصول الفرق لدور المجموعات يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى ان احصد لقب هداف البطولة.

ويستضيف فريق فيوتشر، فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.