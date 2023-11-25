الدوري الإنجليزي.. تعادل تشيلسي ونيوكاسل في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله على أجواء الشوط الأول بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، المقامة على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نيوكاسل أهداف الشوط الأول عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقة 13 لكن أدرك رحيم سترلينج التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 23.

وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، بادياشيل ، تياجو سيلفا، كوكوريا.

خط الوسط: كالاجر، أوجوتشوكو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

فيما جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، ليفرمينتو

خط الوسط: لويس ميلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.

يحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة فيما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

