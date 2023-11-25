وزير الرياضة يشهد إطلاق الفوج الأول لقطار الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب، المتجه للأقصر وأسوان، بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة.

حرص وزير الشباب والرياضة، على توديع الشباب المشاركين بقطار الشباب، والتحدث إليهم حول كيفية مشاركتهم بالرحلة، معرباً عن خالص تمنياته بسلامة الوصول، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان بعد التطوير الذي قامت به الوزارة للمدينتين بالفترة الأخيرة، وكذلك للتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها كلا من محافظتي الأقصر وأسوان.

يذكر ان البرنامج تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية برعاية عدد من البنوك المصرية.

حضر الاطلاق نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، وعلاء الدين الدسوقي مدير عام الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والأستاذ محمد الطويلة وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لقطاع المسافات الطويلة والمتوسطة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و لفيف من قيادات هيئة سكك حديد مصر.

يتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالاضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز ، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو ، معبد الكرنك، معبد الأقصر وتنفيذ جولات حرة.

جدير بالذكر ان مشروع قطار الشباب يهدف إلى اتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، إذ تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والإنتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.