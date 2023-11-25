عودة بيلينجهام لقائمة ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة قادش، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره قادش بملعب رامون دي كارنازا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، عودة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بعد تماثله للشفاء من الإصابة بخلع في الكتف، التي لحقت به قبل مباراة سبورتنج براجا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليغيب عن منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

كما تواجد البرازيلي رودريجو جوس في قائمة الملكي أمام قادش، حيث كانت الشكوك تحوم حول لحاقه بالمباراة، بعدما أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطتين، بينما يتواجد قادش في المركز السادس عشر بـ10 نقاط.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين، دييجو بينيرو، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتن، نيكو باز.

وفي الهجوم: رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو جارسيا.