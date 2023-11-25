جامعة طنطا تستعد لاستقبال مؤتمر المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

بدأ حزب الوفد الاستعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر عقده بعد قليل، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب.



وجرى تجهيز مركز المؤتمرات بالجامعه لاستقبال المؤتمر، ومن المقرر أن يوضح عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد خلال المؤتمر رؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وجدير بالذكر إن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي قد عرض في المؤتمرات السابقه التي قد عقدت في محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد البرنامج الانتخابي مؤكدا انه يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن برنامجه يركز على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.