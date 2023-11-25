ads
السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

جامعة طنطا تستعد لاستقبال مؤتمر المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ حزب الوفد الاستعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر عقده بعد قليل، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب.


وجرى تجهيز مركز المؤتمرات بالجامعه لاستقبال المؤتمر، ومن المقرر أن يوضح عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد خلال المؤتمر  رؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وجدير بالذكر  إن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي قد عرض في المؤتمرات السابقه التي قد عقدت في محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد البرنامج الانتخابي مؤكدا انه يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن برنامجه يركز على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة