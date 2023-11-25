بالصور.. حماة وطن المنيا يعقد مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس بالعدوة

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا اليوم السبت مؤتمراً حاشداً بمدينة العدوة شمال المنيا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة بحضور اللواء هشام بشر آمين المحافظة واللواء مصطفي الطحاوي امين التنظيم.

ويأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي، في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الحضور وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وجرى التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

من جانبه قال اللواء هشام بشر أمين الحزب بالمحافظة إن العالم كاملاً سوف يتابع بإهتمام شديد ما سوف يدور فى مصر وأن المصريين أعتادوا على إبهار العالم فى أوقات الشدة

وأضاف أن ممارسة كل مواطن لدورة الوطني فى إختيار رئيس الجمهورية سيكون بمثابة رسالة إلى العالم وكل شعوبة أن الشعب المصري يقف على مسافة واحدة من المسئولية الوطنية.

وأكد اللواء هشام بشر أمين المحافظة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن.

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