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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور أحمد عرابي و26 يوليو وكمال عامر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  عددا من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخراً او ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وذلك للوقوف علي الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من اهمية في تفتيت الكثافات المرورية بمدينة الجيزة والبؤر الساخنة. 
شملت جولة محافظ الجيزة محاور "  ٢٦ يوليو، أحمد عرابي، الفريق كمال عامر، والطريق الأبيض، والمريوطية، والمنصورية،  وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف أسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو و المريوطية و الطريق الدائري و اسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة .


شهدت جوله المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهيا والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامه والضخمة التي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على كافة صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وانشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين. 


وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض مشدداً علي رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك . 
كما كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والاسوار الموجودة علي محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة . 
رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب و الهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور عرابي محاور عرابي و٢٦ يوليو وكمال عامر والطريق الابيض ضبط حالة بناء مخالف علي أرض زراعية رصد المحافظ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض