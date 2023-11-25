الهيئة العربية للمسرح تعلن النتائج النهائية لمسابقات 2023

أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج مسابقاتها للعام 2023 والتي تتكون من مسابقات “تأليف النص الموجه للكبار وتأليف النص الموجه للأطفال والبحث العلمي المسرحي”،

وتابعت الهيئة في بيان صدر عنها، تضمن الاعلان عن اسماء الفائزين واسماء لجان التحكيم:"وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات من حيث تنوع أجيال المشاركين، ففي مسابقات التأليف أجيال شابة من الكتاب تنافس أسماء لها وزنها في الساحة المسرحية العربية، وزيادة واضحة في نسبة المشاركة النسوية في المسابقات الثلاث، إضافة إلى العدد الرقمي للمتنافسين وهو مؤشر على عافية حركة التأليف والبحث العربيين.

وأكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الفنان اسماعيل عبد الله على التنوع الذي شهدته المسابقة خلال هذه الدورة من المهرجان العربي للمسرح قائلاً: "تهنئ الهيئة العربية للمسرح الفائزين في المسابقات الثلاث، وتؤكد في ذات الوقت أن هناك أعمالاً في التأليف والبحث تستحق الالتفات والانتباه، وقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وتحيي الهيئة السيدات والسادة أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهوداً غير عادية للوصول إلى نتائج تسعى لعدالة ودقة في التحكيم، وتميزت اللجان بالصرامة والموضوعية، إن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيلها، كما أن دلالة الأرقام حيث شارك 258 في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما شارك 297 في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، هي دلالة هامة على المكانة التي تحتلها هذه المسابقات في المشهد المسرحي العربي.



ستكرم الهيئة العربية للمسرح الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير 2024، والذي سيشهد (الندوة العلمية المُحَكَمة) لتحديد تراتبية الفوز في مسابقة البحث العلمي المسرحي.



الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (16).



تكونت لجنة التحكيم لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الـ16 كلا من زيناتي قدسية – سوريا، و مثال غازي – العراق،و مفلح العدوان – الأردن.

وجاءت نتائج هذه المسابقة على النحو التالي:

في المركز الأول: محمد شحتة يوسف، من مصر، عن نصه "آخر أيام الأرض" وفي المركز الثاني: حسام عبد الله حنوف، من سوريا، عن نصه "إلى الأرض خطني" وفي المركز الثالث: مكرر أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نصه "الأرض الأخيرة"، و محمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نصه "الفردوس الأحمر".



الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (16).



وتكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل في العام 2023 من المسكيني الصغير – المغرب، و الدكتورة زينب عبد الأمير – العراق، و الدكتور وليد دكروب – لبنان.

وجاءت النتائج التالي في المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا، عن نصها "قنديل الجدة أم سالم"، وفي المركز الثاني: محمود عبد الله درويش عقاب، من مصر، عن نصه "جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد"، وفي المركز الثالث: إباء مصطفى الخطيب، من سوريا، عن نصها "أمي ساحرة".



والمتأهلون للمراكز الثلاثة الأفضل في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – مخصصة للشباب حتى سن 40 عاماً.

وتعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في "الندوة المُحَكَمَةِ" لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز، أما المتأهلين لهذه المرحلة من المسابقة حسب الحروف الهجائية فهن:

مينة بنت أحمد دشراوي – تونس، عن بحثها "من شعرية الجسد إلى جمالية الصورة وتجاوز الحدود قراءة في مسار الكوريغراف نوال اسكندراني"

د. فاطمة أكنفر – المغرب، عن بحثها " الدراماتورجيا النسوية نحو تأنيث الفرجة المسرحية الانفلات الجمالي والعمق الفكري في تجربة نعيمة زيطان"

منى عرفة محمد أمين – مصر، عن بحثها "تمثيل الآخر من منظور مابعد النسوي مسرحية جنون عادي جدا نموذجا".